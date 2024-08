L'impianto dal costo di 85 milioni di franchi viene realizzato dall'azienda Energia Alpina (EA), con la partecipazione di Aventron, ditta di Basilea Campagna specializzata nelle rinnovabili. KEYSTONE

Il programma nazionale Solarexpress mostra i primi risultati nei Grigioni: con l'inizio dei lavori per il grande impianto solare Sedrunsolar, in Surselva, prende corpo un progetto concreto.

L'impianto dal costo di 85 milioni di franchi viene realizzato dall'azienda Energia Alpina (EA), con la partecipazione di Aventron, ditta di Basilea Campagna specializzata nelle rinnovabili. Lo comunicano entrambe le aziende in una nota odierna, pubblicata in concomitanza con il primo colpo di piccone.

L'impianto solare si trova a oltre 2000 metri di quota nel comprensorio sciistico di Sedrun, e si sviluppa su una superficie di quasi 0,3 chilometri quadrati: 5700 pannelli con una prestazione di 19,3 megawatt serviranno circa 6500 economie domestiche. La produzione annuale si aggira attorno ai 29 megawattora, dei quali il 47% in inverno.

Con tali dati, Sedrunsolar è il secondo impianto più grande dei Grigioni. L'entrata in servizio avverrà a tappe fino al 2028. Per ricevere sovvenzioni federali che coprono il 60% dei costi, per fine 2025 deve essere disponibile almeno il 10% della produzione prevista.

