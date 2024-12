Immagine d'illustrazione Polizia cantonale grigionese

Un 22enne marocchino, sospettato di aver commesso diversi furti in Valposchiavo e illegalmente presente in Svizzera, è stato arrestato martedì a Poschiavo. Lo indica in una nota odierna la Polizia cantonale dei Grigioni.

I furti sono stati segnalati alla polizia martedì sera. Il giovane marocchino avrebbe commesso vari reati, fra cui quattro furti con scasso con conseguente introduzione clandestina e furto di veicolo, si legge nella nota.

Il presunto ladro è stato arrestato in via provvisoria. La polizia indaga per delucidare i fatti.