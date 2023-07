La settimana prossima 150 persone frequenteranno a Scuol (GR) i corsi di romancio, nella sua versione dell'Engadina Bassa. (foto simbolica) Keystone

I corsi intensivi di vallader, che si terranno la prossima settimana a Scuol, nei Grigioni, registrano un record di iscrizioni. Le lezioni di romancio, nella sua declinazione dell'Engadina Bassa, saranno frequentati da circa 150 persone.

I corsi sono organizzati a Scuol dalla Lia Rumantscha. I partecipanti, suddivisi in 14 gruppi diversi, potranno così imparare, migliorare e soprattutto utilizzare il romancio nella sua forma scritta e parlata, si legge in una nota diramata questa mattina. Sono previste anche lezioni di canto in romancio durante le quali verranno imparate ed esercitate canzoni nell'idioma vallader.

Per la prima volta quest'anno un buona parte del programma complementare alle lezioni in aula sarà aperto al pubblico. Sono per lo più letture di racconti oppure concerti. Per gli organizzatori si tratta di un'ottima occasione per incontrare altre persone, in particolare i residenti, e scambiare con loro qualche impressione nella lingua del luogo.

danu, ats