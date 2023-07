Una cassaforte protetta da una serratura a combinazione è stata aperta con una chiave di emergenza. Keystone

La Polizia cantonale dei Grigioni ha identificato nel marzo scorso l'autore di diversi furti a Davos e in Engadina Alta. I «colpi» sono stati eseguiti tra il gennaio 2021 e il febbraio di quest'anno.

Per ben due anni, uno sconosciuto si è ripetutamente introdotto nelle camere d'albergo di Davos, facendo man bassa di oggetti di valore, si legge in una nota diramata stamani dalla Polizia cantonale. Il valore della refurtiva è di oltre centomila franchi.

Le indagini condotte dalla polizia, in collaborazione con la procura, hanno portato ad individuare l'autore in un uomo polacco di 52 anni. Nel mese di marzo il ladro è stato posto in custodia cautelare per tre mesi per poi essere espulso dal territorio svizzero

L'uomo ha commesso sette furti in alberghi di Davos e uno in Engadina Alta.

danu, ats