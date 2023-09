Ritrovati morti due cacciatori dispersi in Bassa Engadina

Due cacciatori dati per dispersi sono stari ritrovati morti tra ieri e oggi, venerdì, nella Bassa Engadina. Stando alla polizia cantonale grigionese, entrambi presentavano lesioni esterne.

Immagine simbolica. © Keystone / Ti-Press / Gabriele Putzu

La scomparsa dei due uomini di 74 e 58 anni, era stata denunciata giovedì tra le 21.00 e le 22.00, hanno dichiarato oggi le autorità retiche. Il 74enne è stato ritrovato subito la sera stessa dal proprio figlio in Val Sampuoir ad Ardez.

Tre squadre di soccorso alpino – con due cani da ricerca – hanno proseguito le operazioni nella speranza di ritrovare anche il 58enne. Il suo corpo è poi stato individuato questa mattina, venerdì, nella zona di La Stüra, ad una quota di 2'600 metri.

Morti per cause naturali, caduta o violenza?

I due uomini stavano effettuando una battuta di caccia da soli, ha dichiarato Anita Senti della polizia retica all'agenzia di stampa Keystone-ATS.

Ora bisognerà appurare se le vittime sono decedute per cause naturali oppure in seguito ad una caduta. Tuttavia, al momento non si può escludere neppure l'ipotesi di una violenza.

La polizia e il Ministero pubblico hanno aperto un'indagine.

daoe, ats