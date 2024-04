La zona dove è avvenuto l'incidente mortale Keystone

Uno scialpinista di 47 anni è morto questa mattina in un incidente avvenuto sopra a Tschlin, nel Canton Grigioni.

SDA

Il malcapitato era accompagnato da un collega durante un'ascensione da Tschlin al Muttler, quando è caduto per circa 700 metri sul versante orientale.

L'equipaggio della Rega è riuscito rapidamente a localizzare il 47enne, ma ha potuto solo constatarne la morte.

Un medico è stato chiamato per fornire assistenza psicologica al collega scialpinista, indica in un comunicato la polizia cantonale grigionese, la quale ha avviato un'inchiesta per stabilire le cause esatte dell'incidente di montagna.

mp, ats