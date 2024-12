La vittima viveva al pianterreno della casa bifamiliare. Keystone

Un uomo ha perso la vita la scorsa notte in un incendio scoppiato nel suo appartamento a Breil/Brigels (GR). Due altri inquilini della casa bifamiliare sono stati portati in ospedale in ambulanza per sospetta intossicazione da fumo.

Keystone-SDA, sr, ats SDA

I pompieri sono riusciti a spegnere rapidamente le fiamme, scrive la polizia cantonale in un comunicato. Dall'abitazione situata al pianterreno hanno recuperato l'uomo; i tentativi di rianimazione dei soccorritori sono risultati vani.

L'appartamento interessato è andato completamente distrutto; i danni ammontano a svariate decine di migliaia di franchi. Polizia e ministero pubblico hanno aperto un'inchiesta sulle circostanze dell'incendio.