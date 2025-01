L'intervento dei vigili del fuoco del Corpo Pompieri Alta Mesolcina ha permesso di domare l'incendio scoppiato in una casa a Lostallo. Keystone

Ieri mattina i vigili del fuoco sono riusciti a evitare che l'incendio si propagasse in una casa a Lostallo. Secondo il comunicato odierno della Polizia cantonale grigionese la proprietà ha subito danni per diverse decine di migliaia di franchi.

Keystone-SDA, anve, ats SDA

Nella mattinata di ieri l'inquilina della casa si è accorta di rumori e fumo provenienti dal piano superiore, scrive la polizia cantonale dei Grigioni oggi in una nota.

I militi del Corpo Pompieri Alta Mesolcina sono intervenuti poco prima delle 11 del mattino. Il loro pronto intervento ha impedito che l'incendio si propagasse verso il piano terra ed è stato circoscritto a un solo locale. Gli animali domestici presenti nell'abitazione sono stati tratti in salvo.

Malgrado gli ingenti danni non si segnalano feriti. Per chiarire le cause dell'incendio, la polizia cantonale retica ha aperto un'inchiesta.