Grave incidente stradale a Piotta

Grave incidente della circolazione giovedì, poco dopo le 21.30, in territorio di Piotta.

Stando a una prima ricostruzione della Polizia cantonale, un 53enne cittadino svizzero domiciliato nel Mendrisiotto stava percorrendo Via San Gottardo in direzione di Airolo alla guida di un quad.

Per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, ha perso il controllo del mezzo, urtando dapprima un muretto posto sulla sinistra della carreggiata e finendo la sua corsa capovolto.

L’uomo è stato trasportato con un elicottero della REGA in ospedale. In base a una prima valutazione medica il 53enne ha riportato serie ferite, tali da metterne in pericolo la vita.

