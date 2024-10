La regolazione dei branchi nei Grigioni Keystone

Nei Grigioni è stato ucciso circa un quarto della sessantina di lupi che potevano essere abbattuti. Un risultato che soddisfa le autorità.

I cacciatori, per la prima volta coinvolti in un’azione simile, hanno fatto la loro parte, con due esemplari eliminati, sottolinea Arno Puorger, responsabile della sezione «Grandi Predatori» dell’Ufficio cantonale per la caccia e la pesca.

«A oggi nei Grigioni sono stati abbattuti 16 lupi su un totale di abbattimenti consentiti di circa 55-60. È una stima, perché di alcuni branchi non conosciamo esattamente il numero», sottolinea il funzionario.

La regolazione proseguirà sino al 31 gennaio.

