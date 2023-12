I Grigioni autorizzano di nuovo l'abbattimento di due branchi di lupi

Dopo aver imposto un divieto totale venerdì a seguito di un reclamo presentato dalle organizzazioni ambientaliste all'indirizzo del Tribunale amministrativo federale (TAF), i Grigioni hanno indicato lunedì di autorizzare nuovamente l'abbattimento di due branchi di lupi.

Immagine d'illustrazione. archivio Keystone

Il nuovo via libera alla regolamentazione vale per i due branchi di Lenzerhorn e Beverin, ha annunciato questa sera l'Ufficio cantonale per la caccia e la pesca.

I ricorsi presentati dalle organizzazioni ambientaliste contro l'abbattimento dei lupi nei Grigioni non riguardavano infatti tutti i branchi.

Lunedì, il Cantone ha criticato le organizzazioni per non averle informate tempestivamente sull'esatto contenuto del reclamo.

«Mi dispiace che il nostro lavoro sia reso così difficile dalle denunce», ha dichiarato la consigliera di Stato Carmelia Maissen (Centro), aggiungendo che i Grigioni praticano una gestione oculata per quanto riguarda il lupo.

daoe, ats