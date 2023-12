Il progetto dell'edificio del nuovo tribunale. Canton Grigioni

Tre giudici italofoni faranno parte del nuovo Tribunale d’appello grigionese, frutto della fusione del Tribunale cantonale e di quello amministrativo, che inizierà il suo lavoro il 1°gennaio del 2025.

L’elezione, un nome alla volta, è avvenuta mercoledì in Gran Consiglio a Coira. In totale sono 14 gli eletti, per un organico di 12 unità a tempo pieno.

Con questo ultimo tassello, si completa il processo di riforma della giustizia retica, che il popolo aveva approvato alle urne l’anno scorso, con l’84% di voti a favore.

A guidare la nuova corte sarà l’attuale presidente del Tribunale cantonale, Remo Cavegn, eletto con 110 voti su 111 validi.

