Carnevali Biasca e Tesserete Mondiali venduti ai sauditi? È il tema di uno dei gruppi sfilati al corteo del carnevale di Tesserete. Immagine: Ti-Press L'acquisizione di CS da parte di UBS (qui rappresentato dal pupazzo gigante raffigurante Sergio Ermotti) è stato uno dei temi visti durante la sfilata dei carri a Tesserete. Immagine: Ti-Press A Biasca invece s'è parlato di un altro fatto di cronaca: il furto di alcune pistole della polizia da parte di alcuni ragazzini durante un'esercitazione delle teste di cuoio ticinesi in un albergo dismesso a Lugano. Immagine: Ti-Press Tanti colori al carnevale di Biasca. Immagine: © Ti-Press

Nonostante le differenze fra i due eventi, i carnevali ambrosiani, stando alla RSI, conquistano la gente.

Grande festa a Biasca e Tesserete sabato per i cortei dei principali carnevali ambrosiani del Ticino.

Una gemellanza che però si osserva solo nel calendario, perché se a Biasca a regnare sono Re Naregna e Regina Taitù, a Tesserete Or Penagin governa tutto solo, senza consorte né corona. «Non abbiamo la regina ma abbiamo il Primo Ministro che mi aiuta nel lavoro» scherza il sovrano.

Tesserete e Biasca si sono suddivisi anche i carri per la sfilata. In Capriasca particolarmente atteso è stato quello vincitore del primo premio al corteo del Rabadan. Un carro che prende in giro l’acquisizione di Credit Suisse da parte di UBS, e che nei giorni scorsi ha attirato lo stesso CEO Sergio Ermotti.

In Riviera invece a suscitare l’ilarità dei sudditi sono stati soprattutto I Maninchiaghi. Il gruppo si è fatto beffe delle forze dell’ordine, ricordando il furto d’armi avvenuto lo scorso aprile a Paradiso per mano di alcuni ragazzini.

Tra scherzi e risate, complice anche la temperatura primaverile, il bilancio finale è più che positivo.