Tipress

La politica energetica e climatica entra in Gran Consiglio, anche col nuovo Piano energetico e climatico cantonale (PECC).

Swisstxt

Ma i tempi vanno anticipati, secondo il gruppo parlamentare dei Verdi ticinesi che chiede indipendenza energetica e neutralità climatica entro il 2040 (e non il 2050).

Il movimento ha dunque annunciato mercoledì che per mezzo di emendamenti, rapporti di minoranza, mozioni, iniziative parlamentari o interrogazioni saranno messe in campo proposte per raggiungere l’obiettivo.

Si mira anche a più ambizione nel fotovoltaico e nella riduzione dei consumi, e a più misure per l'adattamento ai mutamenti climatici.

Swisstxt