Via libera alla Cittadella della Giustizia Tipress

Da banca a sede delle autorità giudiziarie. Il Gran Consiglio ha dato luce verde mercoledì al credito di 80 milioni di franchi (ma ne serviranno in realtà 76) per l’acquisto dello stabile EFG di Lugano.

Nonché ai 6,44 milioni per la sua ristrutturazione e adeguamento logistico per ospitare in futuro le sedi dei tribunali e gli altri uffici previsti.

Il plenum ha accolto il rapporto di maggioranza con 54 favorevoli, 26 contrari e 1 astenuti.

Bocciati gli emendamenti di UDC e Verdi che chiedevano riduzioni del prezzo e altri risparmi. Ai voti la referendabilità obbligatoria ha raccolto 28 sì, 40 no e 0.

Swisstxt