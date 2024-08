La Curia lo aveva sospeso l'8 agosto tipress

Il prete arrestato nei giorni scorsi per reati di natura sessuale è momentaneamente sospeso dalla carica di membro del Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri.

La decisione è stata adottata martedì dal Consiglio di Stato ticinese, su proposta del Dipartimento delle istituzioni, in attesa che il procedimento penale per il quale si trova in detenzione preventiva chiarisca le sue responsabilità.

Il presbitero, anche responsabile dell’Ufficio dell’insegnamento religioso scolastico, era già stato sospeso cautelativamente dalle sue funzioni dalla Curia vescovile l’8 agosto.

