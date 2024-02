Il maltempo minaccia il Rabadan a Bellinzona?

Un'immagine di un'edizione passata del Rabadan. © Ti-Press / Alessandro Crinari

Nella notte tra giovedì e venerdì a Sud delle Alpi ci saranno le prime precipitazioni, che nella notte successiva si faranno più intense. MeteoSvizzera, riporta la RSI, prevede che scenderanno più di 100 millimetri di acqua in 48 ore: notizie preoccupanti per il Rabadan di Bellinzona.

La meteo, quindi, dovrebbe tenere per i primi festeggiamenti di giovedì sera e per la cerimonia di consegna delle chiavi della città. La pioggia dovrebbe cominciare dopo mezzanotte.

Guido Della Bruna di MeteoSvizzera ha detto alla RSI che «le precipitazioni saranno dapprima deboli, poi più intense».

«Sarà probabilmente più bagnata la serata di venerdì, ma anche il sabato sarà ben toccato dalla pioggia», ha aggiunto.

Le precipitazioni dovrebbero essere intense, quindi sarà meglio portare a carnevale delle mantelline impermeabili, ad esempio trasparenti in modo da poter mostrare ancora il costume.

Buone notizie per le stazioni sciistiche

Le previsioni meteo lasciano però contente le stazioni sciistiche: «Il limite delle nevicate non sarà bassissimo, ma nelle valli potrebbe scendere a 1’200 metri. Entro domenica sera in montagna ci aspettiamo un buon mezzo metro di neve», ha spiegato della Bruna.

La neve però non dovrebbe arrivare in pianura, dato che le temperature sono sugli 8-9 gradi.

Bel tempo da domenica

Domenica mattina dovrebbe essere meno piovosa. «Con un po’ di fortuna, il pomeriggio di domenica potrebbe essere asciutto» ha detto Della Bruna all'emittente di Comano. C'è speranza quindi per il grande corteo mascherato.

Mercoledì verrà presa una decisione sul corteo dei bambini previsto per venerdì pomeriggio, messo a rischio dal maltempo. Per il resto, non si sa ancora come la pioggia inciderà sul programma del carnevale.

Potete consultare le previsioni di MeteoSvizzera per i prossimi giorni rapidamente sulla nostra pagina specifica, cliccando qui.