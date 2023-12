Alessandro Speziali tipress

Dopo le delusioni elettorali e le critiche su stampa e social, il comitato cantonale ticinese si è riunito a Manno.

Il comitato cantonale del PLR ticinese, riunitosi giovedì sera, poteva essere l'occasione per polemiche e litigi, dopo i risultati non esaltanti dell'annata elettorale, ma così non è stato.

«Il liberalismo deve unire anche al nostro interno», ha detto il presidente Alessandro Speziali, in palese allusione agli scambi avvenuti nei giorni scorsi per mezzo stampa e sui social media.

A Manno, però, i vertici sono usciti sostanzialmente indenni da critiche, complice probabilmente l’assenza di alcuni esponenti che si erano espressi a distanza.

«L'autolesionismo non porta da nessuna parte»

Speziali non si è detto né preoccupato né sollevato per il mancato confronto, ma «motivato».

In questi giorni, ha detto ai microfoni della RSI, «abbiamo letto critiche anche feroci e quello che ho fatto dalla prima ora dopo il ballottaggio è stato raccogliere tutti questi impulsi (...). C’è la consapevolezza che l’autolesionismo non porta da nessuna parte».

Speziali, che gode ancora della fiducia del comitato, ha promesso un «cambio di marcia» e «un bagno di umiltà».

