Veduta del centro scolastico Città di Lugano

«Un’opera fondamentale per il quartiere». Così la definisce l’autorità cittadina di Lugano che ha inaugurato mercoledì pomeriggio la nuova scuola dell’infanzia e la mensa della scuola elementare di Cadro.

Per realizzarle ci sono voluti 6 anni e 11,5 milioni di franchi, 5 dei quali versati dal Cantone come contributo per l’aggregazione.

Il nuovo spazio per i più piccoli, composto da quattro sezioni con una capienza massima di 100 allievi, si sviluppa su due livelli.

Nel nuovo ampliamento collegato alla scuola elementare sono stati inseriti la mensa – che può offrire fino a 100 pasti al giorno – e gli spazi relativi al doposcuola.

