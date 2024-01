Immagine illustrativa d'archivio. © Ti-Press

L’impianto automatico di spegnimento ha permesso di contenere le fiamme che sarebbero partite da un macchinario. Lo riferisce la RSI.

Un rogo è divampato venerdì mattina, attorno alle 5.00, in uno stabile che ospita una lavanderia industriale in via Campagna ad Agno. Al momento del sinistro nello stabile non vi erano persone.

Stando alle prime informazioni raccolte dalla RSI, le fiamme sarebbero partite da un macchinario.

La messa in funzione dell’allarme e dell’impianto automatico di spegnimento ha permesso di contenere le fiamme fino all’arrivo dei pompieri di Lugano che hanno provveduto a domare definitivamente l’impianto e a liberare i locali dal denso fumo che si era creato.

Sul posto anche la polizia per gli accertamenti del caso.