Pompieri di Biasca Tipress

I pompieri di Biasca sono impegnati lunedì mattina a tenere sotto controllo un incendio scoppiato la scorsa notte nel bosco, a circa 700 metri, sopra Prosito.

Swisstxt

Il fuoco è stato causato da un fulmine, ma la pioggia ha dato una mano e la situazione è al momento sotto controllo. In queste ore si lavora per creare un dispositivo in quota nel caso in cui l'incendio dovesse riprendere vigore con il ritorno del bel tempo.

Un elicottero è impegnato a riempiere una vasca d'acqua. Gli incendi innescati dai fulmini, spiegano dalla centrale di Pollegio, hanno la caratteristica di penetrare nel terreno e riattivarsi.

Swisstxt