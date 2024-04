Incidente a Losone, un ferito grave

La Rega in azione, immagine d'archivio Ti-Press

Il conducente di un’auto finita contro uno scavatore s'è ferito gravemente ed è stato trasportato dalla REGA al Civico di Lugano.

SwissTxt / Red. Paolo Beretta

Il conducente di un’auto immatricolata in Ticino, coinvolta in un incidente poco prima delle 04.00 di giovedì mattina sulla strada che da Ronco sopra Ascona conduce ad Arcegno, frazione del Comune di Losone, ha riportato gravi ferite.

Lo ha confermato la polizia a fine mattinata, dopo che il sinistro era stato annunciato da vari siti web, quello de La Regione in primis, seguito poi dalla RSI.

Stando alle informazioni divulgate dalle forze dell'ordine l’uomo è un 60enne domiciliato nella regione.

Stava circolando in direzione di Ronco sopra Ascona quando, per motivi da stabilire, ha perso il controllo del veicolo che ha sbandato sulla destra, finendo contro uno scavatore posteggiato in una piazzola a lato della strada.

Il ferito, soccorso sul posto dagli operatori del SALVA, è stato in seguito trasportato con un elicottero della REGA al Civico di Lugano.

La strada è stata chiusa per i soccorsi prima e per gli accertamenti della polizia poi.