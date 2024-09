Incidente in BMX iStock

Il giovane si stava esibendo a Cadenazzo su una rampa alta due metri

Swisstxt

Un grave infortunio sportivo si è verificato venerdì, poco dopo le 18:30, a Cadenazzo, quando un 27enne ha riportato serie ferite alla testa durante un’esibizione di BMX.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane - residente in Ungheria - stava eseguendo un salto con la sua bicicletta all’interno di una struttura sportiva. Dopo essere salito su una rampa, è caduto violentemente da un’altezza di circa due metri, battendo la testa.

Sul luogo dell’incidente sono subito intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori del 144, i quali hanno fornito le prime cure al ferito prima di trasportarlo in ambulanza all’ospedale.

Le sue condizioni sono state giudicate gravi dai medici. L’inchiesta è in corso per determinare le cause esatte dell’incidente.

Swisstxt