Domenica due motociclisti si sono scontrati a Poschiavo e in Bregaglia dopo una manovra di sorpasso. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale.

Un 55enne, ha sorpassato diverse auto sulla strada Forcola di Livigno poco prima delle 11 quando è stato sorpreso da un veicolo che ha sbandato. Il centauro ha frenato bruscamente sulla ghiaia ed è finito a terra. È stato trasportato all'ospedale di Samedan.

Ancora, una 58enne sulla strada del Maloja dopo un sorpasso ed una svolta, ha superato il bordo della strada colpendo un sasso per finire scaraventata in aria per diversi metri. Con ferite di media gravità è stata portata a Coira.

