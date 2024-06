POLCA GR

Due incidenti in cui sono rimaste coinvolte delle persone in sella a una bicicletta elettrica si sono verificati martedì nei Grigioni, come reso noto mercoledì dalla polizia.

Il primo a Soazza, poco dopo le 17: un motociclista di 21 anni stava percorrendo la strada italiana da Lostallo in direzione di Mesocco, quando si è scontrato con una donna di 79 anni che col suo mezzo elettrico si stava immettendo sulla cantonale. La ciclista è stata portata all’ospedale di Bellinzona.

Una quindicenne in e-bike si è invece scontrata, a Buchen alle 18.20, con un autopostale sulla corsia opposta. La giovane è stata portata all'ospedale di Schiers.

