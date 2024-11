ti.ch

Il Consiglio di Stato ticinese ha accolto lunedì a Campra il governo grigionese per la tradizionale visita di lavoro annuale.

Durante la riunione politica, i due Esecutivi si sono confrontati su numerosi argomenti di interesse comune. «In primo piano, le questioni che riguardano le misure di risparmio della Confederazione e le possibili ripercussioni sui Cantoni. Si è inoltre ritornati a discutere delle conseguenze dei nubifragi della scorsa estate che hanno duramente colpito la Mesolcina e la Vallemaggia così come la strategia di ristrutturazione de La Posta che tocca in maniera importante entrambi i Cantoni» si legge in una nota.

