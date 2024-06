Investe una casetta delle AIL e finisce in un fosso con la Tesla a Caslano

Immagine illustrativa d'archivio. ©Ti-Press / Ti-Press

L’incidente è avvenuto attorno alla 1:00 di notte. Prima del balzo l’automobilista, ferito in modo non grave, ha demolito una cassetta della AIL causando un’interruzione di corrente per due ore

Red. Paolo Beretta

Un volo di una decina di metri con l’auto a Ruvigliana, risoltosi con ferite che, stando alla RSI, sarebbero apparentemente non gravi.

È successo martedi notte, attorno alla 1h00, in via Massago. Protagonista un automobilista che stava circolando con una Tesla, immatricolata in Ticino, in direzione di Aldesago. Ad un certo punto il veicolo ha sbandato andando a urtare una cassetta della rete elettrica AIL e finendo nel fossato sottostante.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano. Per raggiungere il conducente è stato necessario l’aiuto degli specialisti dell’Unità di intervento tecnica dei pompieri cittadini.

Il recupero del ferito è stato complesso vista la posizione difficilmente raggiungibile. Una volta recuperato, il malcapitato è stato portato all’ospedale.

A causa dei danni alla cabina di smistamento la zona è rimasta senza corrente per un paio di ore fino. Sul posto anche la polizia cantonale e comunale.