Il Pizzo Ferrè e Disgrazia da Nord. Club Alpino Svizzero / Fabian Lippuner

Un pezzo del ghiacciaio del Pizzo Ferrè, situato sul versante nordoerientale della montagna al confine tra alto Moesano (GR) e Valle Spluga (Provincia di Sondrio, Lombardia), è franato oggi, sabato, durante un violento temporale in territorio del comune di Madesimo (Provincia di Sondrio), poco a sud del Passo dello Spluga (GR/I).

A seguito dello smottamento i due torrenti Liro e Schisarolo si sono ingrossati. Si è registrata un'anomala ondata di acqua e fango, riferisce l'agenzia di stampa italiana Ansa.

Le autorità di Madesimo hanno dato subito l'allarme, ma le immediate verifiche dei vigili del fuoco hanno escluso che ci siano dispersi sui monti: tutti i villeggianti in gita erano rientrati nei rispettivi rifugi, prima dell'arrivo dell'ondata di maltempo annunciata dai meteorologi. In paese non si registrano danni alle abitazioni.

SDA