Breasy, filiale di Camorino, appartiene alla cassa malati KPT sda

La filiale di Camorino, appartenente alla cassa malati KPT, sarebbe vittima della lotta per accaparrarsi nuovi clienti. Una decina le persone lasciate a casa prima di Natale.

La Breasy è una giovane società creata solo 14 mesi fa a Kriens e che ha anche una sede regionale a Camorino, con una decina di dipendenti. Dal 1. luglio appartiene al 100% alla cassa malati KPT per conto della quale deve cercare nuovi clienti.

Nel suo anno e mezzo di attività la società avrebbe concluso circa 25’000 contratti a livello svizzero e realizzato utili per 5,9 milioni di franchi, secondo quando rifeirto dalla stessa Breasy.

Cifre che però non sono abbastanza per la KPT, che ha infatti deciso di chiudere la società e di licenziare tutto il personale entro la fine del mese.

UNIA sorpresa da questa modalità

Il sindacato UNIA è sorpreso da questa modalità. «Nel campo delle assicurazioni abbiamo visto un po’ di tutto negli anni, ma questa è una cosa nuova perché è una società che è stata creata tredici mesi fa, acquisita da KPT soltanto nel mese di luglio, che di fatto ha sfruttato un po’ il problema, che è un problema sociale quello delle casse malati in canton Ticino, l’esplosione dei costi, per fare man bassa di assicurazioni nuove, sfruttando questi lavoratori per poi arrivare alla fine dell’anno e chiudere», spiega Vincenzo Cicero, sindacalista UNIA.

Interpellata dalla RSI, KPT risponde che Breasy non ha rispettato le aspettative auspicate e che ha quindi deciso per motivi strategici di interrompere la sua attività nell’interesse dei suoi assicurati.

Per il sindacato UNIA è la dimostrazione che fra le casse malati è in corso una lotta per ottenere nuovi clienti a qualunque costo: «C’è una guerra tra le casse malati, e vengono sfruttati questi ragazzi, in più modi. In realtà questi ragazzi hanno raggiunto i loro obiettivi, li hanno anche superati, anche perché KPT è risultata una delle casse malati più concorrenziali, e ora vengono buttati via come stracci», continua Cicero.

Avviata una consultazione per cercare un’alternativa

Il vicepresidente di Breasy ha incontrato i dipendenti in Ticino e avrebbe confermato le lettere di licenziamento. KPT ha avviato una consultazione per cercare un’alternativa, ma il sindacato è pessimista: «Difficilmente ci saranno delle misure alternative a quelli che sono i licenziamenti collettivi, ma dovranno rispondere a quello che è il loro obbligo sociale nei confronti di questi lavoratori».

Secondo KPT in Svizzera andranno persi circa 45 posti di lavoro, anche se alcuni ex dipendenti potrebbero restare nel gruppo KPT.