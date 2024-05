Volo in tuta alare, muore un 36enne in Val Malvaglia

Muore durante un volo in tuta alare Keystone

Nel pomeriggio di sabato un uomo ha perso la vita durante un volo con la tuta alare in Val Malvaglia: la notizia anticipata da LaRegione è stata confermata alla RSI da fonti locali.

Stando a quanto sostiene il quotidiano ticinese, si tratta di un 36enne di Bellinzona appassionato di paracadutismo. Insieme ad un amico, l’uomo si è lanciato da un elicottero a un’altezza di oltre 3’000 metri per volare verso terra secondo la normale procedura.

Il problema si è verificato durante la fase di atterraggio, quando il paracadute non si è aperto. A quel punto, il giovane si è schiantato nella boscaglia, mentre l’amico ha raggiunto indenne il suolo, scrive laRegione.

Come riporta la RSI, trattandosi di un incidente di volo, la dinamica dell’evento sarà vagliata dagli inquirenti della Polizia federale, che per ora non conferma né smentisce il fatto.

