Basta con le regole che ostacolano la produzione e finiscono solo per favorire le importazioni dall’estero: è quanto chiedono i contadini ticinesi, riunitisi oggi (sabato) ad Aurigeno per la settantanovesima camera dell’ «Gli ostacoli normativi sono aumentati, mentre il budget per l’agricoltura è rimasto invariato» lamenta il presidente Omar Pedrini. «Adesso basta: pensiamo prima al benessere delle nostre famiglie». Gli agricoltori sostegnono la richiesta dei viticoltori che il Cantone intervenga presso i comuni per non vietare il lavoro domenicale, necessario a causa della piogiga, anche se rumoroso.

