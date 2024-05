Avrà questo aspetto Ritom SA

Come altre dighe svizzere in precedenza, ma prima in Ticino, anche quella del Ritom sarà dotata di un impianto solare, con pannelli posati sui 309 metri della sua corona.

Swisstxt

Il progetto è stato annunciato oggi, martedì, con la presentazione all'assemblea generale della Ritom SA, società per il 75% di proprietà delle FFS e per il 25% del Cantone attraverso l’Azienda elettrica ticinese.

Prevede l’installazione di 382 moduli fotovoltaici da 430 W, al più presto nell’estate del 2025 e per un costo di 450’000 franchi.

L’impianto avrà una produzione stimata di 153 MWh/anno, da usare nella nuova centrale di Piotta che sta intanto prendendo forma.

Swisstxt