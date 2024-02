Uno degli incidenti causati dalla neve. Polizia cantonale dei Grigioni

La neve scesa nei Grigioni centrali e in Engadina ha messo in difficoltà, venerdì, molti utenti della strada. Come riporta la RSI, alcuni di loro avevano già pneumatici estivi.

Il centro di controllo della polizia cantonale a mezzogiorno aveva già ricevuto oltre 30 chiamate per veicoli bloccati nella neve o per incidenti, che hanno anche richiesto l'intervento medico, in alcuni casi.

Le pattuglie della polizia grigionese, i servizi di rimorchio, le officine che vendono catene per la neve e i collaboratori dell'Ufficio tecnico sono stati molto impegnati per via della situazione.