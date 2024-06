Vista dall'alto Dipartimento del territorio

Nel comune di Capriasca sono iniziati ieri, 17 giugno, i lavori per la riconversione della passerella pedonale Sarone in un’opera ciclopedonale.

La passerella, che permette di collegare Lugaggia a Cagiallo, al di sotto passa il fiume Capriasca, sarà allargata a tre metri, ora è larga 1,2 metri.

Inoltre, verrà compensato l’attuale salto di quota presente sulla sponda lato Lugaggia, per fare in modo che il transito per persone e due ruote sia più agile e sicuro.

I lavori dovrebbero terminare nel primo trimestre 2025. Il manufatto attuale è stato costruito verso la fine degli anni Ottanta.

