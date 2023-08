Tipress

L'edizione 2023 della Stramendrisio non avrà luogo per non sovrapporsi al programma ricreativo locale e regionale offerto al grande pubblico.

Lo ha fatto sapere giovedì la Città di Mendrisio. La manifestazione, che di solito si tiene a metà settembre, avrebbe infatti coinciso con la Sagra del Borgo, eccezionalmente anticipata per evitare la concomitanza con la Festa federale della musica popolare a Bellinzona.

«Prevedere la Stramendrisio all'inizio di settembre – si legge nella nota – non sarebbe stata una soluzione ideale, soprattutto in considerazione di Sportissima». L'evento avrà quindi luogo sabato 14 settembre 2024.

