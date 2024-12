Il territorio vitivinicolo d'antan Archivio di Stato dei Grigioni

La storia delle viticoltura grigionese dall'Alto Medioevo all'inizio del '900.

Swisstxt

È il tema affrontato nell'ultima pubblicazione dell'Archivio di Stato dei Grigioni, nella collana «Quellen und Forschungen zur Buendner Geschichte».

Il libro racconta di vino vescovile e di ex monasteri, di torchi, di amministratori e feudatari. In epoca moderna i vigneti retici, dalla Valle grigione del Reno fino in Valtellina, costituivano un'importante risorsa economica.

Verso la fine del XVIII secolo nacque un ceto medio rurale dedito alla viticoltura. Sulla base di diari e lettere vengono ricostruite nel dettaglio le fasi di lavoro della tradizionale annata di produzione vinicola.