L'ex uragano «Kirk» raggiunge l'Europa, ecco cosa porta in Svizzera e in Ticino

L'immagine satellitare del 3 ottobre 2024 mostra l'uragano Kirk quando si trovava a circa 2000 km a sud-ovest dell'arcipelago delle Azzorre. MeteoSvizzera / Unione Europea, Copernicus Sentinel-3

Oggi, mercoledì, l'ex uragano Kirk si è spostato verso est lungo la costa settentrionale della Penisola iberica, approdando poi sulla costa atlantica della Francia, influenzando il tempo anche sulla Svizzera. Ecco i dettagli spiegati da MeteoSvizzera.

sam Sara Matasci

Come abbiamo potuto notare, soprattutto in questi giorni, l'estate è ormai solo un ricordo lontano. Le temperature hanno subito un drastico calo e il sole ha lasciato il posto, spesso, alle nuvole e alla pioggia.

E l'instabilità di questo inizio di autunno è ben lungi dall'essere conclusa. Basti pensare che, dopo l'allerta meteo di grado 3 per forti piogge diramata da MeteoSvizzera a partire da lunedì sera 7 ottobre e per tutta la giornata di martedì 8 su parte del Ticino e dei Grigioni, sulla Svizzera è ora in arrivo una nuova perturbazione.

E questa volta a causa, addirittura, di un ex uragano.

L'uragano Kirk in arrivo dall'Atlantico

A lanciare l'allarme è sempre MeteoSvizzera, che in un blog pubblicato sulle proprie pagine web spiega prima di tutto l'origine di questo fenomeno atmosferico.

«L'uragano Kirk è stato classificato per la prima volta come tempesta tropicale alla fine di settembre. Si è originato a circa 800 chilometri a ovest di Capo Verde. Al centro dell'Atlantico, la depressione tropicale è stata in grado di estrarre energia dalle calde acque marine e, indisturbata dalle masse terrestri, si è rapidamente sviluppata in un uragano di livello 4. La pressione atmosferica al suo centro è scesa sotto i 940 hPa, con venti stimati oltre i 200 km/h», si legge nel testo.

«Kirk», viene ancora spiegato, «ha poi viaggiato verso nord fino alle medie latitudini, dove si è integrato nella corrente occidentale principale. Da allora è stato esposto ai gradienti di temperatura, ai tagli di vento e alla corrente a getto, perdendo così le sue caratteristiche tropicali (nucleo caldo e alta simmetria)».

Nel frattempo, l'(ex-)uragano «Kirk» ha percorso oltre 4000 km.

Transizione da cicloni tropicali a extratropicali I cicloni tropicali come «Kirk» sono denominati «uragani» nell'Atlantico settentrionale. Si differenziano fondamentalmente dalle aree di bassa pressione che si verificano in Europa. I cicloni tropicali hanno un nucleo caldo e una circolazione simmetrica. Le aree di bassa pressione extratropicali, invece, hanno un nucleo freddo. Inoltre, la struttura è caratterizzata da fronti e quindi è sempre asimmetrica.

Anche «Kirk» è attualmente ancora una tempesta ibrida. Avrà ancora un nucleo caldo fino a domani, mercoledì, ma la sua struttura è già chiaramente asimmetrica e il sistema di bassa pressione ha già fronti chiaramente riconoscibili. Mostra di più

Venti tempestosi sull'Europa occidentale

Stando agli esperti, «Kirk» ha raggiunto la regione della Galizia questa mattina, mercoledì. E ora si sta spostando attraverso il Golfo di Biscaglia verso la Francia occidentale.

«Kirk» porterà con sé molta umidità, e causerà quindi forti precipitazioni in alcune zone, nonché anche un forte vento.

E in Svizzera?

Anche in Svizzera il tempo sarà fortemente influenzato da «Kirk» a partire proprio da oggi.

Come si legge ancora nel blog, «avvicinandosi da ovest, un marcato calo di pressione si instaurerà a nord delle Alpi. Insieme a un rafforzamento delle correnti in quota da sud-ovest, questo provocherà forti raffiche di föhn nelle valli nordalpine, con raffiche previste di oltre 100 km/h».

Nella notte sul giovedì, poi, «Kirk» transiterà a nord-ovest della Svizzera e dirigerà il suo sistema frontale sulle Alpi. In questa fase anche le restanti aree del versante settentrionale della regione alpina saranno toccate da venti a tratti tempestosi. «Il vento potrebbe raggiungere i 60-90 km/h nelle pianure a nord delle Alpi», secondo i meteorologi.

E a sud delle Alpi?

Dopo una pausa, da mercoledì sera anche il versante sudalpino risentirà del passaggio di «Kirk»: le forti correnti sudoccidentali convoglieranno di nuovo molta umidità verso le Alpi.

Stando a MeteoSvizzera, fra il Ticino e le valli meridionali dei Grigioni è attesa una fase con precipitazioni intense.

Poi, con l'allontanamento di «Kirk», la pressione atmosferica a nord delle Alpi si rialzerà rapidamente, formando sulle Alpi un gradiente barico che nel pomeriggio di giovedì indurrà una fase di vento da nord, con un rapido passaggio a tempo asciutto e lo sviluppo di schiarite.

