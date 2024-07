Nuova apertura a Sorengo Tipress

Lidl si espande ulteriormente e rafforza la sua presenza in Ticino: la catena di supermercati ha aperto giovedì la 180esima succursale nella Confederazione e la 13esima del cantone italofono.

SwissTXT / amo Swisstxt

«Con questa nostra nuova filiale portiamo ancora una volta nel canton Ticino il miglior rapporto qualità-prezzo della Svizzera», afferma Tobias Eggli, dirigente di Lidl Svizzera, citato in un comunicato.

Il supermercato è ospitato in un nuovo stabile all'incrocio fra via Ponte Tresa e la strada che porta a Collina d'Oro. Su una superficie di vendita di circa 970 metri quadrati.

Investiti 4 milioni di franchi, creati 12-15 posti di lavoro.

E in occasione della sua inaugurazione, domani, venerdì 12 luglio, dalle 10 alle 11, ci sarà l'ex Miss Svizzera Christa Rigozzi proprio in cassa per servire la clientela. Tutto quello che sarà raccolto durante l'ora sarà devoluto in beneficienza per l'organizzazione per i bambini bisognosi Wunderlampe.

In cassa ci sarà anche la sindaca del comune Antonella Meuli, il cui raccolto andrà all'Associazione dei Genitori di Sorengo.

SwissTXT / amo