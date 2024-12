La stazione sull'Oberalp in un giorno di sole Keystone

Dalle 12 di oggi, martedì, la linea ferroviaria tra Visp (VS) e Andermatt (UR) torna in funzione, ma non quella sul Passo dell’Oberalp, che collega la località urana con Disentis (GR).

SwissTXT Swisstxt

Almeno fino alla mattina di Natale non ci saranno treni in circolazione. Da lunedì tra Visp, Andermatt e Disentis i treni hanno potuto circolare solo in parte a causa del pericolo valanghe e di un convoglio che blocca la tratta.

Il treno si è bloccato a Tschamut (GR), a causa delle abbondanti nevicate. Risulta sospeso anche il servizio di treni navetta attraverso il tunnel del Furka.

La strada che porta alla stazione del trasporto delle auto a Realp (UR), è infatti a rischio valanghe.