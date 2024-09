L'auto sui binari a Capolago C.R.

La vettura, guidata da un’anziana, si è ribaltata sul binario. Le condizioni della donna non sarebbero gravi, ma le ripercussioni sono pesanti sulle linee EC, RE80, S10 e S90.

Importanti disagi per chi si sta spostando in treno in questo tardo pomeriggio di sabato a causa di un’auto finita sui binari tra Capolago e Mendrisio.

La via Segoma è chiusa per l’incidente, che - secondo informazioni raccolte dalla RSI - ha coinvolto un’anziana conducente, la cui vettura è finita prima in una scarpata e poi si è ribaltata sui binari.

La donna non sembrerebbe aver riportato gravi conseguenze, ma pesanti sono invece le ripercussioni sul traffico ferroviario che risulta infatti interrotto. Il motivo, si legge sul sito delle informazioni di viaggio delle FFS, «è un evento dovuto a cause esterne».

La durata della perturbazione, al momento, è indeterminata. Le linee interessate sono quelle di EC, RE80, S10 e S90. Sempre secondo le Ferrovie federali svizzere sono da prevedere ritardi e soppressioni.

