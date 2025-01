Creano un ambiente per i pesci. tipress

Locarno organizza anche quest'anno, in collaborazione con Società Sant'Andrea Unione Pescatori, Società di pesca Locarnese e sub volontari, la raccolta degli alberelli di Natale usati e la loro posa sul fondo del Lago Maggiore.

Servono per creare rifugi per varie specie che sfuggono così ai predatori e un letto per il fregolo del pesce persico.

La città dà appuntamento ai suoi cittadini e a quelli di Orselina durante gli orari di apertura dell'ecocentro, fra il 7 e l'11 gennaio.

Necessario essere muniti di tessera di accesso, oltre che togliere le decorazioni dagli alberelli prima di consegnarli.