Tipress Tipress

Locarno è «la più bella cittadina della Svizzera»: a conferire questo appellativo alla cittadina sono gli utenti del portale Travelbook.

Swisstxt

Travelbook è il maggior portale tedesco che tratta il tema di viaggi e vacanze in Germania. Un Paese, per altro, che è il principale mercato straniero per il Ticino, con pernottamenti che superano il 10% del totale.

La Città di Locarno l’ha spuntata di fronte ad «agguerrite» concorrenti. In concorso, scelte in questo caso di un’apposita giuria, v’erano infatti suggestive destinazioni del calibro di Bremgarten, Morat, Estavayer-le-Lac, Stein am Rhein, Soletta, Burgdorf, Morges, Appenzello e Spiez.

Swisstxt