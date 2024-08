Grave atto di violenza nel Milanese. (Immagine d'archivio). Keystone

Un giovane, che pratica le Mma, ossia lo sport da combattimento con arti marziali miste, ha aggredito a caso alcuni passeggeri di un treno nella stazione di Pioltello, nel Milanese, e ad uno di loro ha addirittura staccato un dito a morsi.

L'uomo è stato arrestato ieri pomeriggio, dopo un lungo intervento dei carabinieri che sono riusciti a fermarlo nella stazione, ed è ora accusato di lesioni gravissime.

La procuratrice di turno di Milano Ilaria Perinu attende gli atti e poi inoltrerà al giudice per le indagini preliminari (gip) la richiesta di convalida dell'arresto e di custodia cautelare in carcere per il giovane, che potrebbe essere stato sotto l'effetto di stupefacenti.

