La strada invasa dalla frana nei pressi di Weggis (LU) Keystone

La strada lungo il Lago dei Quattro Cantoni nei pressi di Weggis (LU) è stata chiusa oggi a causa di una frana verificatasi ieri sera. Secondo le informazioni fornite da un geologo, circa 30 metri cubi di materiale si sono staccati riversandosi sulla strada.

La frana è avvenuta intorno alle 20.00: masse di terra si sono staccate da circa 10-15 metri sopra la strada tra Weggis e Vitznau, trascinando con loro parti porose della roccia, ha spiegato oggi a Keystone-ATS il geologo Klaus Louis, incaricato dal cantone di Lucerna.

Diversi i fattori all'origine del fenomeno, tra cui le prime gelate notturne, le abbondanti nevicate e lo scioglimento della neve in un lasso di tempo molto breve, ha detto Louis. Anche le forti piogge di giovedì scorso hanno contribuito, ha detto. Secondo il geologo non è ancora chiaro per quanto tempo la strada tra Brunnen e Küssnacht (SZ) rimarrà chiusa.

