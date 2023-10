Una società fiduciaria nel Luganese è stata chiusa per esercizio abusivo della professione.

La cifra d'affari della fiduciaria non in regola sarebbe considerevole. Ti-Press

La misura è stata presa lo scorso 10 ottobre, ma ne danno notizia oggi, venerdì il Ministero pubblico, la polizia cantonale e l’Autorità di vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario.

In base alle risultanze e alle verifiche effettuate è infatti emerso che i titolari – un uomo e una donna, entrambi cittadini svizzeri – hanno svolto per diversi anni l’attività in assenza delle necessarie autorizzazioni, realizzando una cifra d’affari considerevole.

L’inchiesta è coordinata dal Procuratore pubblico Daniele Galliano.

Swisstxt