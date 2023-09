Luganese in tilt a causa di un incidente

Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Traffico bloccato sull’autostrada A2, agli svincoli e sulla cantonale, ma anche sulle strade secondarie.

Hai fretta? blue News riassume per te Un incidente della circolazione sta creando colonne e disagi in tutta l’area di Lugano.

Forti rallentamenti su tutte le vie di accesso verso il centro città di Lugano, ma anche sulla strada del Malcantone, tra Ponte Tresa e Manno in direzione di Lamone e nella direzione opposta tra Gravesano e Manno.

Sull’autostrada A2 forti disagi tra il raccordo di Mendrisio e Melide in direzione di Lugano, così come tra Lugano-Sud e Lugano-Nord in direzione sud, così come allo svincolo di Rivera. Mostra di più

Un stato un giovedì mattina decisamente difficile per chi doveva circolazione nel Luganese, a causa di un incidente della circolazione che ha creato colonne e disagi in tutta l’area di Lugano.

ViaSuisse ha segnalato infatti forti rallentamenti su tutte le vie di accesso verso il centro città di Lugano, ma anche sulla strada del Malcantone, tra Ponte Tresa e Manno in direzione di Lamone e nella direzione opposta tra Gravesano e Manno.

Per quanto riguarda l’autostrada A2, forti disagi sono stati segnalati tra il raccordo di Mendrisio e Melide in direzione di Lugano, così come tra Lugano-Sud e Lugano-Nord in direzione sud. Anche lo svincolo di Rivera è rimasto bloccato a causa delle colonne in cantonale.

Durante la mattinata la situazione è poi tornata lentamente alla normalità.