Il Municipio presenta il preventivo 2024. Tipress

Il Municipio di Lugano ha approvato giovedì il preventivo 2024 con un disavanzo «contenuto» di 8,9 milioni.

Le spese tenute in considerazione, riporta la RSI, sono in particolare legate all'energia, all'inflazione e all'aumento dei tassi d'interesse.

La massa salariale è stata adeguata a un carovita del 2%, ma le importanti misure per il contenimento delle unità hanno permesso di contenere in 1,4 milioni l’incremento dei costi per il personale.

Le spese correnti sono previste in 488 milioni, mentre le entrate correnti sono stimate in 222,2 milioni di franchi.

Da qui il fabbisogno da coprire mediante imposte che è di 265,9 milioni di franchi. Con il moltiplicatore al 77% il gettito previsto è di 257 milioni. Ma le misure di risparmio cantonali potrebbero mutare le cifre.

Swisstxt / Red