Esce di strada e colpisce diverse piante a Lugano, gravemente ferito un 22enne

Un 22enne è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nella notte tra lunedì e martedì, verso mezzanotte e mezza, in Via Tesserete a Lugano.

è intervenuta la Croce Verde Lugano, qui in una foto d'archivio. ©Ti-Press / Gabriele Putzu

Stando a quanto comunicato dalla polizia cantonale, il giovane – svizzero domiciliato nel Luganese – circolava con la sua auto in direzione di Tesserete, quando nell’affrontare una curva a sinistra è uscito di strada urtando diverse piante, per poi terminare la corsa in bilico su una scarpata.

A causa dell’urto è rimasto incastrato nel veicolo. Dopo essere stato liberato, è stato ricoverato in ospedale con un'ambulanza della Croce Verde di Lugano.

In auto con lui c’era una donna, che ha invece riportato solo ferite leggere.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia cantonale, e in supporto della polizia Città di Lugano, come pure i pompieri di Lugano, chiamati per estrarre il malcapitato dalle lamiere.

Swisstxt