L'incidente è avvenuto poco lontano dallo svincolo di Bellinzona nord. Keystone

Un'inversione di marcia sulla strada nazionale A13 in territorio di Lumino (TI) ieri si è conclusa con il ferimento di quattro persone, tra cui un bambino, riferisce oggi la polizia cantonale grigionese in un comunicato.

I quattro sono stati ricoverati all'ospedale di Bellinzona da ambulanze del Moesano e del capoluogo ticinese.

Alle 15.15 una donna di 61 anni residente nella regione stava percorrendo l'autostrada A2 verso settentrione. Giunta allo svincolo di Bellinzona nord, ha imboccato per errore la A13 in direzione San Bernardino (GR) anziché rimanere sulla A2 per Biasca dove era diretta.

Accortasi dell'errore, ha invertito la direzione di marcia sull'autostrada. Dopo aver percorso circa 300 metri in contromano si è scontrata frontalmente-lateralmente con un'automobile che circolava correttamente, guidata da un uomo di 31 anni. Sono rimasti feriti leggermente i due conducenti oltre a una donna e un bambino che accompagnavano il 31enne.

Per le indagini sull'accaduto è competente la polizia retica.

ns, ats