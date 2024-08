I branchi nel cantone sono 12 keystone

Il Canton Grigioni ha presentato una richiesta all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) per la regolazione proattiva dell'effettivo di lupi, in seguito all'entrata in vigore della riveduta Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (OCP) il 1° dicembre 2023.

Questa richiesta, inoltrata il 14 agosto 2024, riflette la crescente presenza di lupi nella regione, con 12 branchi confermati e la possibilità di nuove formazioni durante l'estate, si legge nella nota diramata oggi dall'Ufficio per la caccia e la pesca dei Grigioni (UCP).

Il Cantone chiede l'autorizzazione per abbattere due terzi dei giovani esemplari nei branchi con cuccioli nati quest'anno. Inoltre intende eliminare i branchi del Vorab e, se confermata la sua esistenza, il branco del Beverin. L'obiettivo è quello di ridurre i conflitti nel settore agricolo e aumentare il timore dei lupi nei confronti dell'uomo, senza mettere a rischio il loro effettivo.

Questa regolazione, prevista dal 1° settembre 2024 al 31 gennaio 2025, rappresenta il primo intervento proattivo di questo tipo nell'Europa centrale. Adrian Arquint, capo dell'Ufficio per la caccia e la pesca, ha dichiarato che l'approccio sarà monitorato e migliorato costantemente. Durante la stagione venatoria, i cacciatori grigionesi collaboreranno con i guardiani della selvaggina per l'eliminazione dei branchi. I lupi abbattuti resteranno di proprietà del Cantone.

Poiché i dati sull'attuale popolazione di lupi sono ancora incompleti e la stagione d'estivazione è in corso, questa è la prima di possibili richieste di regolazione. La decisione dell'UFAM è attesa per fine agosto, e l'UCP informerà sui risultati e sul coinvolgimento regionale dei cacciatori.

